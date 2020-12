Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi ca este normal ca noua coalitie de guvernare sa detina ambele functii de conducere ale Parlamentului - presedintia Camerei Deputatilor si a Senatului, mentionand ca nu exista 'riscul' ca acestea sa revina PSD. "Cu siguranta (sefia…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, și Dan Barna, copreședinte USR-PLUS, au transmis un mesaj ca toți delegații formațiunilor pe care le conduc sa fie atenți la procesul de numarare și contabilizare a voturilor.

- ​Liberalii se repliaza dupa ce USR a anunțat ca parlamentarii sai își dau demisia pentru a nu beneficia de pensii speciale, cerând totodata plen reunit pentru eliminarea acestora. Liderul deputaților PNL, Florin Roman, a anunțat marți dimineața ca a solicitat convocarea Birourilor permanente…

- Marcel Ciolacu a vorbit despre un ”dezastru național” care ar urma dupa alegerile parlamentare. Liderul PSD a spus ca din cauza masurilor economice pe care PNL refuza sa le ia, dupa 6 decembrie ”va urma șomaj și un colaps economic”. Ciolacu a precizat, la Romania TV, ca PSD nu va repeta figura de la…

- Liderul PNL Ludovic Orban a afirmat, marți, intr-o emisiune TV, ca liberalii sunt pe primul loc la votul politic, dupa alegerile locale, dar recunoaste ca PSD are cu 200 de primari mai mult. In același timp, Orban subliniaza ca Alianța USR-PLUS a obtinut doar 45 de primari.

- ”Bugetul nu-si mai poate permite nicio crestere a cheltuielilor in momentul de fata. In urma zilei negre de la Parlament in care PSD-istii din Comisia de finante au adoptat niste modificari la ordonanta de rectificare la ora actuala Romania se afla intr-un pericol extrem de mare. Fac apel catre toate…