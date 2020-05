Mesajul premierului Ludovic Orban cu prilejul Zilei Romanilor de Pretutindeni:

Sarbatorim in acest an Ziua Romanilor de Pretutindeni sub semnul solidaritații fața de semenii noștri afectați direct sau indirect de criza sanitara și al responsabilitații pentru protejarea fiecaruia dintre noi și a celor apropiați.

In pofida distanței fizice care ne desparte și a regulilor pe care trebuie sa le respectam pentru protejarea sanatații noastre, a tuturor, perioada grea pe care o parcurgem a dovedit din nou ca suntem uniți și, cum spune romanul, ”sangele apa nu se face”.

Fie ca ne…