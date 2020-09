Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban a reacționat la afirmația copreședintelui USR PLUS Dacian Cioloș, care a spus ca nu va sta la “targuieli” privind o eventuala guvernare cu liberalii. Liderul PNL a declarat ca este interesat de datele alegerilor locale, și anume ca PNL a obținut cele mai multe voturi politice la nivel…

- Ludovic Orban, presedintele PNL, afirma ca liberalii sunt pe primul loc la votul politic, dupa alegerile locale, dar recunoaste ca PSD are cu 200 de primari mai mult. Premierul desconsidera Alianta USR-PLUS, care a obtinut doar 45 de primari. "USR-PLUS are 13%. Unii nu vad decat victoriile de la Timisoara…

- Executivul condus de Ludovic Orban va fi supus primei remanieri guvernamentale, la aproximativ un an de zile de la preluarea puterii. Masura vine in contextul in care Costel Alexe, ministrul Mediului, a caștigat președinția CJ Iași. Numaratoarea paralela efectuata de PNL in 85% dintre sectiile de votare…

- Liderul PNL și premier al Romaniei, Ludovic Orban, a avut numai cuvinte de lauda despre doi primari PSD trecuți la PNL. Este vorba de Cristian Matei, de la Turda (județul Cluj), care a renunțat la haina social-democrata pentru cea liberala, dar și de Costan Morar, de la Dej.„In echipa noastra…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, s-a declarat nemultumit de activitatea Guvernului Orban atat in ceea ce priveste gestionarea crizei sanitare, cat si a celei economice și l-a atacat pe ministrul de externe Bogdan Aurescu. "Vedeti pe cineva in tara asta multumit de activitatea Guvernului? Sunt ministri…

- Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, afirma ca s-a saturat de PSD la butoanele Bucurestiului, partid care a adus "minciuna, coruptie, prostie, incompetenta si o lipsa crasa de respect fata de omul obisnuit". Liderul liberalilor a participat duminica, la Biroul Electoral Municipal, la depunerea…

- Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, transmite presedintelui Klaus Iohannis si premierului Ludovic Orban ca PSD va depune motiune de cenzura si va „matura” actuala guvernare, daca alocatiile nu vor fi dublate. „Am un singur mesaj pentru Iohannis si Orban: nu dublati alocatiile, va maturam guvernarea!…