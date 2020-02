Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a anuntat luni, la Parlament, dupa citirea textului motiunii de cenzura depusa de PSD, ca Guvernul PNL nu renunta la modificarea legii electorale, in sensul ca alegerile locale sa fie organizate in doua tururi de scrutin.

- Premierul Ludovic Orban așteapta moțiunea de cenzura "cu indiferența" și a declarat, miercuri, la Parlament, ca asumarea raspunderii pe revenirea la alegerea primarilor in doua tururi de scrutin "arata ceva" despre Guvernul PNL. Liderul liberalilor nu da șanse moțiunii de cenzura.Citește și: Orban…

- Ziarul Unirea Alegerea primarilor in doua tururi de scrutin: Guvernul și-a angajat raspunderea in Parlament. PSD anunța moțiune de cenzura pentru joi Alegerea primarilor in doua tururi de scrutin: Guvernul și-a angajat raspunderea in Parlament. PSD anunța moțiune de cenzura pentru joi In ședința de…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, joi, la Palatul Victoria, ca Executivul isi va angaja raspunderea, in Parlament, pe alegerea primarilor in dou tururi de scrutin. "E vremea sa facem ce vor oamenii", a spus premierul, aratand ca sunt multi primari care doresc pastrarea acestui sistem cu alegeri intr-un…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri ca Guvernul va adopta „in foarte scurt timp” o legislatie pentru alegerea primarilor in doua tururi. Seful statului nu a precizat insa care va fi modalitatea concreta prin care Executivul va modifica legislatia electorala, insa in ultimele zile liberalii…

- Președintele Klaus Iohannis considera ca nu trebuie sa-și faca nimeni iluzii ca la alegerile locale din 2020 primarii vor fi aleși in doua tururi de scrutin, spun surse de la Cotroceni. Din analizele șefului statului reiese ca si daca Guvernul va adopta OUG pe aceasta tema, se va ajunge foarte repede…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, miercuri, ca ar prefera ca Guvernul sa nu isi asume raspunderea pe alegerea primarilor in doua tururi, intrucat exista o majoritate in Camera Deputatilor in acest...

- Premierul Ludovic Orban a afirmat, luni, ca PNL are un proiect de lege privind alegerea primarilor in doua tururi. Șeful Executivului a refuzat, insa, sa raspunda daca Guvernul iși va asuma raspunderea pe acest proiect, in cazul in care nu va trece de Parlament, potrivit Mediafax.„PNL are…