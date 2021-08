Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni seara, la Digi24, ca iși va scrie demisia inainte de 25 septembrie, ziua Congresului, și ca, daca va pierde alegerile, va pleca din funcția de șef al Camerei Deputaților. Orban a facut aluzie și la momentul in care Florin Cițu ar pierde alegerile, spunand…

- Președintele PNL Ludovic Orban a anunțat ca daca va pierde alegerile din partid va demisiona din fruntea Camerei Deputaților. Mesajul l-a vizat și pe premierul Florin Cițu despre care Orban a spus ca nu mai are legitimitate in cazul in care pierde alegeri

- Alegerile interimare pentru funcția de președinte al Partidului Național Liberal Timișoara au fost caștigate, dupa un imens scandal, de Cosmin Tabara, susținator al lui Florin Cițu. Evenimentul de azi a avut loc in mare tensiune, cu echipaje de poliție și jandarmi și garduri protectoare. Președintele…

- Klaus Iohannis i-a chemat, luni, la Cotroceni, pe Florin Cițu și pe Ludovc Orban, dar și pe ceilalți lideri ai coaliției de guvernare, pentru consultari cu privire la proiectul „Romania Educata”. Președintele va avea, in perioada 5-7 iulie 2021, o serie de consultari cu mediul politic și cu partenerii…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, participa, vineri dupa-amiaza, la alegerile filialei sector 5 București, deși membru ale acesteia este premierul Florin Cițu, contracandidatul sau la șefia partidului. Florin Cițu nu a venit la alegerile filialei sale, ci a preferat sa asiste la cele de la Vaslui, unde…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a anunțat, marți, ca parlamentarii care vor vota moțiunea de cenzura la adresa Guvernului vor fi excluși, conform prevederilor statutului partidului. “Nerespectarea hotararilor organismelor conducerii partidului e temei de excludere din partid”, a declarat Ludovic Orban.…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat, sambata, ca va respecta o eventuala decizie de inlocuire a sa de la conducerea Camerei Deputatilor, daca va pierde alegerile interne in fata premierului Florin Citu si daca viitoarele structuri de conducere ale partidului vor stabili acest lucru dupa Congresul…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, vineri, la Bacau, ca liderii liberali care și-au declarat susținerea pentru Florin Cițu la șefia partidului nu au plecat de fapt de langa el. Orban și-a prezentat și calitațile care il recomanda pentru pastrarea funcției de președinte al partidului, spunand…