Presedintele partidului Forta Dreptei, Ludovic Orban, i-a indemnat, sambata, pe tineri, la Congresul Studentilor, sa se implice in viata publica a tarii pentru ca deciziile care se iau le vor influenta viata, anunța agerpres.

- „Inființarea, in urma cu 32 de ani, a Serviciului de Protecție și Paza era unul dintre pașii necesari pentru edificarea unui sistem instituțional al siguranței naționale, in acord cu noile valori și principii, proclamate in documentul fundamental al Revoluției Romane. Serviciul are funcții similare…

- Presedintele partidului Forta Dreptei, Ludovic Orban, l-a acuzat pe Nicolae Ciuca pentru transmiterea unui mesaj de Ziua mondiala a libertatii presei, afirmand ca șeful Guvernului este „plagiator” si „a beneficiat de instrumentarea unei operatii ample de cenzura, de ingropare in media a subiectului…

- Presedintele partidului Forta Dreptei, Ludovic Orban, a afirmat vineri, la Sibiu, ca intentioneaza sa candideze la Presedintia Romaniei, dar si ca presedintele Klaus Iohannis i-a produs cea mai mare dezamagire dintre toti cei alaturi de care a facut politica.

- Presedintele partidului Forta Dreptei, Ludovic Orban, a declarat miercuri ca programul „Sprijin pentru Romania” reprezinta „o pomana acordata catre diferite categorii sociale, fara absolut niciun fel de fundament”, iar Guvernul este „un hot, care a jefuit la drumul mare toata populatia”. Ludovic Orban…

Presedintele partidului Forta Dreptei, deputatul Ludovic Orban, afirma ca Rusia a devenit 'un stat terorist' sub conducerea lui Vladimir Putin si subliniaza ca trebuie luate decizii ferme, ca aceasta tara sa fie izolata total.

Presedintele partidului Forta Dreptei, Ludovic Orban, a afirmat duminica, la B1Tv, ca Florin Citu nu a fost cel mai mare rau care s-a intamplat pentru PNL.