- "Mi-am inceput ziua cu o noua vizita pe santierele celor trei stadioane la care se lucreaza pentru organizarea meciurilor din cadrul Turneului final al Campionatului European de Fotbal 2020 (EURO 2020). Dupa cum am spus si saptamana trecuta, finalizarea acestor obiective este una dintre prioritatile…

- Finalul lunii octombrie a adus vesti bune pentru iubitorii sportului din Arad. Compania Nationala de Investitii (CNI) a transmis oficial municipalitatii aradene ca terenul de fotbal de pe strada Cetatii se numara printre cele 100 de baze sportive ce urmeaza sa fie amenajate in intreaga tara. Asta…