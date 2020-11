Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca exista avize si autorizatie din partea DSP ce „demonstreaza ca sectia ATI de la etajele 2 si 3 ale Spitalul Judetean Neamt functiona în legalitate”.„Manipularea ordinara și minciuna peneliștilor trebuie sa ia sfârșit!…

- Prim-ministrul guvernului Romaniei a anunțat ca medicul care a suferit rani și arsuri dupa ce a incercat sa iși salveze pacienții din incendiul de la Spitalul din Piatra Neamț a ajuns la Spitalul Militar „Regina Astrid” din Bruxelles și este ingrijit in cele mai bune condiții de medicii belgieni, relateaza…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat ca medicul ranit in incendiul de la Piatra Neamt a ajuns la Spitalul Militar "Regina Astrid" din Bruxelles si este ingrijit in cele mai bune conditii. "Pot sa va spun despre medicul erou de la Piatra Neamt ca a ajuns la Spitalul Militar…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat ca medicul ranit in incendiul de la Piatra Neamt a ajuns la Spitalul Militar “Regina Astrid” din Bruxelles si este ingrijit in cele mai bune conditii, precizeaza agerpres . “Pot sa va spun despre medicul erou de la Piatra Neamt ca a ajuns la Spitalul Militar ‘Regina…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca a cerut astazi, in urma sedintei Centrului National de Coordonare a Interventiei, ca a cerut mai multe controale in spitale pentru a vedeaa in ce massura respecta normele de siguranta.

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, duminica dimineata, ca medicul ranit in incendiul de la Spitalul Judetean din Piatra Neamt, a fost adus la Bucuresti, unde urmeaza sa fie pregatit, la Spitalul de Urgenta Floreasca, pentru a fi transportat la o unitate medicala din Belgia. "Avionul militar pus la dispozitie…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, transmite condoleante familiilor indoliate de tragedia de la Spitalul Judetean din Piatra Neamt si subliniaza ca medicul ranit in incendiu care s-a luptat pentru a-si salva pacientii trebuie sa aiba parte de "cel mai bun si mai rapid tratament". "Sincere…

- Zece oameni au murit sambata seara la Piatra Neam, in urma unui incendiu la sectia ATI a Spitalului Judetean. Alte sapte persoane sunt ranite, printre ele si medicul de garda, care a fost grav ranit cand a incercat sa salveze din foc pacientii intubati si imobilizati la pat .