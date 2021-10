Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia din 2020 a venit cu foarte multe schimbari, in toata lumea, in toate industriile, inclusiv in iGaming. Deși se credea ca situația va fi de scurta durata, se pare ca repercusiunile virusului SARS-COV2 inca se resimt, fiind anunțate noi masuri, in mod special datorita ratei de infectare cu varianta…

- Oamenii lui Cițu sunt desemnați azi dupa ce, ieri, Florin Cițu a devenit președinte al PNL. PNL alege noua echipa de conducere, la o zi dupa ce Florin Cițu a devenit președinte al partidului. Congresul PNL l-a ales, sambata, 25 septembrie, pe Florin Cițu ca președinte al partidului. Ludovic Orban, care…

- Noi „complimente” in razboiul din interiorul PNL! Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat despre sintagma „echipa castigatoare”, așa cum se autodenumește cea care il susține pe Florin Citu in cursa pentru sefia partidului, ca este penibila și seamana cu o „cu o junta, cu o armata de ocupatie care…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a lansat un atac foarte dur la adresa echipei Citu, pe care a asemanat-o cu o „armata de ocupatie”. Liderul liberal a vorbit si despre problemele actualei guvernari.

- Vicepreședintele PNL al Camerei Deputaților, Florin Roman, considera ca tacere lui Ludovic Orban in legatura cu incidentele din ședința de joi a plenului reunit arata „complicitate la alianța cu extremiștii”. „Asteptam ca Ludovic Orban, președintele Camerei Deputatilor, sa se delimiteze de…

- PNL nu face guvernare cu PSD, sa fie foarte clar, a spus miercuri premierul Florin Cițu, care a anunțat ca astazi va fi adoptata și o rezoluție. „PNL nu face guvern cu PSD, sa fie foarte clar. Vom adopta o rezoluție astazi. Cine face demersuri impotriva propriului guvern, bineințeles, ca se va supune…

- Situatie incredibila in ședința birourilor permanente reunite ale Senatului și Camerei Deputaților. Ludovic Orban a facut front comun cu USR-PLUS și AUR. Acesta s-a abținut de la vot pentru verificarea semnaturilor de la moțiune. In fapt, abținerea se contorizeaza ca vot impotriva,…

- Ludovic Orban a afirmat, sambata la Alba, ca nu si-a dorit aceasta criza politica si nu a fost consultat cu privire la deciziile luate care „au aruncat in aer pur si simplu coalitia”, insa va face tot ce tine de el ca sa se incheie cat mai repede criza si PNL sa ramana principalul partid de guvernare.