- Președintele PNL Ludovic Orban susține ca sondajele care arata cifre in scadere, de 16-17% pentru PNL, din ultima vreme, sunt efectul intrarii in cursa pentru șefia partidului a premierului Florin Cițu. Prezent duminica la Oradea, alaturi de șeful filialei Ilie Bolojan, Orban i-a convins pe membrii…

- Un fost consilier al lui Ludovic Orban, Florin Silviu Ivan, a demisionat din PNL dupa 14 ani de activism liberal și susține ca riscul scindarii partidului este foarte mare. Ivan este de parere ca Ludovic Orban va pierde alegerile interne dar din cauza lui, pentru ca “a avut o șansa uriașa pe care a…

- Deputatul PNL Ioan Cupșa, vicepreședinte de drept al PNL Bihor, fieful lui Ilie Bolojan, unul din “greii” partidului, și-a anunțat public susținerea pentru Ludovic Orban. Este primul semnal din PNL Bihor pentru unul dintre cei doi contracandidați la șefia partidului, Ludovic Orban și Florin Cițu. Ioan…

- USR PLUS a decis sa nu sustina noul Plan National de Dezvoltare Locala (PNDL), in valoare de 50 de miliarde de lei, anuntat la inceputul saptamanii de liderul PNL Ludovic Orban si de premierul Florin Citu. Intr-un comunicat de presa, USR PLUS subliniaza ca ”nu va sustine un nou PNDL cu alocari din pix”.…

- Europarlamentarul Vasile Blaga, poreclit “Buldogul”, unul dintre cei care au pus in opera fuziunea dintre PNL si PDL, i-a sfatuit pe cei doi candidati la presedintia PNL sa se asigure ca partidul ramane unit si le-a recomandat acestora sa ii „struneasca” pe „naravasii” care „dau de mancare presei”.…

- Președintele PNL Ludovic Orban are, la acest moment, un avantaj clar in fața contracandidatului sau, premierul Florin Cițu, cu 13 filiale caștigate, plus un numar de delegați mai mare, chiar și in unele județe in care președintele filialei s-a declarat pro-Cițu. Sunt inca organizații care nu și-au exprimat…

- Ludovic Orban a postat, sambata, o poza de la alegerile pentru șefia filialei sector 5 a PNL, in care este inconjurat numai de femei. Poziția președintelui PNL este extrem de sugestiva. Vineri, la alegerile interne de la sectorul 5, președintele PNL a repurtat o victorie majora in cadrul Congresului,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, vineri, la Bacau, ca liderii liberali care și-au declarat susținerea pentru Florin Cițu la șefia partidului nu au plecat de fapt de langa el. Orban și-a prezentat și calitațile care il recomanda pentru pastrarea funcției de președinte al partidului, spunand…