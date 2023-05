Ludovic Orban, luat pe sus de protestatarii AUR de la Parlament

Stiri pe aceeasi tema

- Protestul AUR continua in Parlament, prin intermediul deputaților formațiunii. George Simion, liderul AUR, a avut un scandal cu deputatul PNL, Pavel Popescu, la tribuna Camerei Deputaților.Pavel Popescu l-a intrebat pe Geoge Simion daca a luat droguri și a acuzat AUR de extremism. CITESTE SI…

- Fostul premier Ludovic Orban, lider al formațiunii Forța Dreptei, acuza ca a fost agresat de protestatarii AUR din fața Parlamentului, miercuri dimineața. Intr-o declarație susținuta ulterior pe holurile Legislativului, Orban a acuzat ca a fost scuipat, lovit și injurat și ca printre manifestanți se…

- Este scandal la Parlament dupa ce George Simion a facut un nou protest la porțile Camerei Deputaților. Simpatizanții AUR au scandat inca de la primele ore ale programului, iar la fața locului au interenit jandarmii.Simion nu a fost lasat sa intre in Parlament dupa ce un membru din partidul sau a fost…

- Presedintele AUR, George Simion, sustine ca erau brelocuri, iar formatiunea cere o expertiza tehnica pentru a clarifica situatia munitiei. „La intrarea C2 in Palatul Parlamentului lucratorii din cadrul SPP au gasit la o colaboratoare AUR 5 capete de glont pe care spune ca le-a luat de la o tragere”…

- Partidul AUR a organizat sambata un protest in Bucuresti, care a adunat mii de membri si simpatizanti ai formatiunii. Surpriza protestului a facut-o Dumitru Coarna, un deputat exclus din grupul PSD , care a urcat pe scena alaturi de George Simion. Deputatul Dumitru Coarna a urcat pe scena protestului…

- Protagoniștii au fost deputatul AUR Dan Tanasa, unul dintre cei mai impulsivi parlamentari din echipa lui George Simion și deputatul PSD Adrian Solomon, cunoscut pentru scandalul pe care l-a facut intr-o șaormerie, in perioada pandemiei.Cei doi și-au aruncat cuvinte grele, iar Tanasa l-a imbrancit pe…

- Mai mulți reprezentanți AUR au protestat marți in Parlament in timpul discuțiilor referitoare la noua lege a guvernanței corporative. Protestatarii susțin ca, sub acoperirea acestei legi, s-ar urmari de fapt privatizari strategice, cum ar putea fi cazul Romsilva. Protestul a avut loc in cadrul Comisiei…