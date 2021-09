Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL Ludovic Orban a facut, marți, declarații la Parlament, inconjurat de zeci de susținatori și a facut apel la refacerea coaliției de guvernare alaturi de USR PLUS și UDMR, pentru a pune capat crizei politice. “Singura coaliție care poate asigura guvernarea este coalitia care s-a format…

- Fostul ministru al Sanatații Vlad Voiculescu, catalogheaza scandalul din PNL pentru șefia partidului dintre Florin Cițu și Ludovic Orban, ca fiind “golaneala”. “Nimic mai mult, nimic mai puțin”, susține șeful USR PLUS București. Afirmația lui Vlad Voiculescu, despre care o parte a presei a afirmat ca…

- Atmosfera este tot mai apasatoare in Partidul Național Liberal. Președintele PNL, Ludovic Orban nu va fi prezent azi la ședința BPN a PNL anunțata aseara tarziu de premierul Florin Cițu, spun surse liberale. In ședința de azi, despre care Ludovic Orban a spus ca a fost anunțat printr-un sms, urmeaza…

- Dupa ce tot mai mulți susținatori ai lui Florin Cițu l-au acuzat direct sau voalat pe Ludovic Orban de ieșirea in spațiul public a informației privind arestarea lui Florin Cițu in America, Ludovic Orban a facut o serie de declarații joi seara, la B1TV. Președintele PNL susține ca nu a știut niciodata…

- Secretarul general adjunct al PNL București, Adrian Moraru, acuza ca agenții privați de paza de la sediul din Modrogan l-au imbrancit pe președintele partidului, Ludovic Orban, marți seara, la alegerile pentru conducerea filialei sector 4. Afirmațiile sunt in replica la cele ale președintelui filialei,…

- Ludovic Orban i-a dat replica lui Florin Cițu, vineri, in alocuțiunea pe care a susținut-o in fața membrilor filialei sector 5 București. El a subliniat ca alegerile in PNL, congresul, nu poate fi tranșat, iar el nu a tranșat lucruri, ci le-a adunat, le-a susținut, le-a promovat. “Eu nu am transat congresul.…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, participa, vineri dupa-amiaza, la alegerile filialei sector 5 București, deși membru ale acesteia este premierul Florin Cițu, contracandidatul sau la șefia partidului. Florin Cițu nu a venit la alegerile filialei sale, ci a preferat sa asiste la cele de la Vaslui, unde…