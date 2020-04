Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Streinu-Cercel, managerul Institutului Matei Balș din București, și o „voce” in actuala pandemie de coronavirus, propune, intr-un plan de prevenire a imbolnavirilor cu COVID-19, ca batranii sa fie izolați de familii timp de trei luni, pentru a fi protejați impotriva coronavirusului. Streinu-…

- Premierul Ludovic Orban a explicat, joi seara la Digi 24, confuzia privind ordinul de carantinare, care a facut sa se inteleaga ca persoanele infectate, dar fara simptome, vor fi tratate la domicliu. "In privinta tratarii persoanelor infectate care sa fie traate la domiciliu, este ultima optiune. Incercam…

- Starea de urgența se preconizeaza a se prelungi, iar cei mai afectați sunt batranii. Cat vor trebui sa mai suporte aceștia izolarea la domiciliu? Veste trista pentru varstinci. Cat s-ar putea prelungi perioada de izolare? Izolarea la domiciliu ține in loc viețile oamenilor, trage in jos multe afaceri…

- Cantina sociala din orașul Cugir va fi extinsa, modernizata și dotata pentru dezvoltarea serviciilor sociale destinate persoanelor varstnice din localitate, printr-o investiție de peste 1,3 milioane de lei. Primaria Cugir a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru…

- In scopul prevenirii și combaterii raspandirii infecțiilor cu COVID-19 in comunitate, Serviciul Public de Asistența Sociala Cugir sprijina persoanele varstnice vulnerabile din oraș in realizarea cumparaturilor de stricta necesitate (alimente și produse de igiena), ridicarea rețetelor de la medicii de…

- Telefonul Varstnicului, prima linie telefonica nationala, gratuita si confidentiala dedicata seniorilor din Romania, a inregistrat pe parcursul anului 2019 aproape 10.000 de apeluri, iar peste 1.200 de varstnici au fost beneficiari unici ai serviciilor de informare, consiliere sau socializare. Desfasurat…

- Izolarea sociala a batranilor devine din ce in ce mai pronuntata, 43% dintre persoanele varstnice care apeleaza linia telefonica nationala "Telefonul Varstnicului" locuind singuri, iar majoritatea apelantilor (25%) au intre 70 si 80 de ani. Potrivit unui comunicat al Fundatiei Regale Margareta,…

