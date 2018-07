Stiri pe aceeasi tema

Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa la Targoviste, ca PNL este coerent, unitar si in lupta cu PSD. Liderul liberal a fost intrebat daca a avut reactii din teritoriu, de la presedinti de organizatii sau de la simpli membri de partid, legate de recentele declaratii…

Ziua Internationala de Lupta impotriva Consumului si Traficului de Droguri, 26 iunie 2018 Directia de Sanatate Publica Dambovita, in

Senatorul Marius Nicoara iși anunța trecerea la ALDE: "Nu e o tradare a PNL, am ales sa ma alatur vechilor mei colegi liberali", a transmis fostul parlamentar PNL, printr-un comunicat oficial. Luni, liderul PNL Ludovic Orban anunțase ca Marius Nicoara nu mai este membru al partidului. "In urma cu mai…

Ludovic Orban, liderul Partidului Național Liberal, a anunțat ca PNL va depune o noa moțiune de cenzura impotriva Guvernului PSD – ALDE, informeaza europafm.ro. Opoziția este minoritara in Parlament, așa ca o eventuala demitere a Guvernului Dancila nu poate avea ...

Pericol pentru locatarii unui bloc din Targoviște și trecatorii din zona! Starea degradata a unui bloc situat pe Calea București

Eurodeputatul PSD Razvan Popa considera ca implicarea Justiției in lupta politica, prin plangerea penala depusa de Ludovic Orban, arata incapacitatea la care și-a adus președintele liberal propriul partid."Partidul Național Liberal este doar o umbra a ceea ce a fost candva, iar faptul ca accepta…

Percheziții domiciliare efectuate in aceasta dimineața in Targoviște la Florin Parjol, zis Ghenosu, și oameni din anturajul acestuia. Perchezițiile au

Marius Apostol nu este numai un veteran! Este o legenda printre militarii care au fost in teatre de operatiuni. Apostol