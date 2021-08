Ludovic Orban, la Realitatea PLUS: „Am fost un om incomod pentru toți președinții PNL” - Dezvăluiri despre Stolojan și Tăriceanu „Pe 25 septembrie la congres se alege președintele PNL, restul conducerii nu se alege la congres. (...)Eu mi-am construit cariera politica fiind un tip cam rebel de felul meu. Imi place sa zic ca sunt un om liber. De cand am intrat in viața politica am cautat sa raman liber, sa raman un om, sa-mi pastrez umanitatea indiferent ce funcție am. Pentru ca pe mine mama și tata m-au facut om, nu m-au facut nici premier, nici prim-ministru, nici primar. Important e sa ramai om.Mi-am construit cariera pe o legitimitate izvorata de la baza, pentru ca asta e democrație. Funcția de putere este delegata, cladita… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

