Stiri pe aceeasi tema

- Frank-Walter Steinmeier, presedintele Germaniei, a pledat, in discursul rostit la inceperea Conferintei de Securitate de la Munchen, pentru intensificarea cooperarii Uniunii Europene cu Rusia, criticand abordarea unilaterala a Administratiei Donald Trump."Avem nevoie, printre altele, de relatii…

- Cu prilejul prezentei la cea de-a 56-a editie a Conferintei de Securitate de la Munchen (13-16 februarie 2020), prim-ministrul Romaniei, Ludovic Orban, a participat, in calitate de invitat de onoare, la Conferinta pentru Europa (Munich Europe Conference). Evenimentul, organizat in seara zilei de 13…

- Ministrul apararii nationale, Nicolae-Ionel Ciuca, va participa, in perioada 14-16 februarie, in cadrul delegatiei Romaniei conduse de primul ministru Ludovic Orban, la cea de-a 56-a editie a Conferintei de Securitate de la Munchen. Evenimentul este dedicat dezbaterii principalelor provocari actuale…

- Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, va participa, de vineri pana duminica, in cadrul delegatiei Romaniei conduse de premierul Ludovic Orban, la cea de-a 56-a editie a Conferintei de Securitate de la Munchen, Agerpres. In marja conferintei, ministrul Nicolae Ciuca va avea intrevederi bilaterale…

- Ministrul apararii nationale, Nicolae Ionel Ciuca, va participa, in perioada 14 16 februarie, in cadrul delegatiei Romaniei conduse de primul ministru Ludovic Orban, la cea de a 56 a editie a Conferintei de Securitate de la Muuml;nchen.Evenimentul este dedicat dezbaterii principalelor provocari actuale…

- Noul reprezentant special al Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) pentru procesul de reglementare transnistreana, ambasadorul Thomas Mayr-Harting, intreprinde incepand de marti o vizita in Republica Moldova, in timpul careia va purta discutii cu oficiali moldoveni si cu reprezentanti…

- Ludovic Orban se intalnește cu șefa CE, Ursula von der Leyen. Discuții despre noul buget al UE, Pactul Verde, MCV Premierul Ludovic Orban are, joi, o intrevedere cu presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, discutiile vizand, printre altele, bugetul UE si Pactul Verde european. "Este o ocazie…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, intr-o declaratie de presa comuna cu presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ca vor discuta despre evolutiile pozitive din Romania, despre faptul ca tara noastra este un partener angajat in atingerea obiectivelor Uniunii Europene, dar si despre…