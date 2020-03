Ludovic Orban, la „Legile puterii”: Am aprobat 2.000 de posturi în plus la DSP-uri și Ambulanță „Am adoptat doua hotarari de guvern, la inițiativa Ministerului Sanatații, care vizeaza simplificari, prorogari de termen, care permit finanțarea mai buna a spitalelor, decontarea serviciilor din spitale,care permit sase accepte tratamente, plați fara derularea procedurilor obișnuite. Știm foarte bine ca aAvem disfuncționalitați in legatura cu cardul de sanatate, și aici am intervenit cu reglementari in acest sens pentru a permite derularea in bune conditii a tuturor procedurilor.Am adoptat o HG pri ncare am majorat cu 2.000 de posturi organigramele DSP și ale serviciilor de Ambulanta de la nivel… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

