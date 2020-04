Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul urmeaza sa aloce, in sedinta de joi, in contul Ministerului Sanatatii, sumele necesare realizarii donatiilor de echipamente de protectie si de alte materiale medicale necesare, in contextul pandemiei COVID-19, care vor fi facute "in beneficiul cetatenilor Republicii Moldova", potrivit Agerpres.…

- Romania va acorda Republicii Moldova un pachet de sprijin pentru combaterea pandemiei de COVID-19, ca expresie a angajamentului de a actiona consecvent in beneficiul direct al cetatenilor de peste Prut.

- Prim-ministrul Ion Chicu a anuntat ca starea de urgenta, instituita pana pe 15 mai in contextul raspandirii COVID-19, ar putea sa nu mai fie extinsa. Premierul a subliniat ca situatia epidemiologica s-a stabilizat, iar daca se va mentine la fel, atunci Guvernul nu va mai solicita Parlamentului extinderea…

- Ludovic Orban nu este de acord cu medicii care au decis sa demisioneze și sa nu mearga in spitale, deși nu au echipamente de protecție. Premierul ii asigura pe romani ca vor avea de cine sa fie tratați, pentru ca Guvernul și Ministerul Sanatații ii vor inlocui rapid pe demisionari.”Deja este…

- Ludovic Orban spune ca nu are o parere clar conturata despre acest lucru si ca se mai discuta cu reprezentantii Ministerului Sanatatii. Premierul afirma ca se vor lua masuri mai dure, gandindu-se la o perioada mai lunga de preaviz. "Trebuie sa mai avem o consultare cu cei din Ministerul Sanatatii.…

- Guvernul isi propune, prin capabilitatile existente in tara, ca Romania sa ajunga sa-si asigure echipamentele si materialele necesare in lupta contra COVID-19 din productie proprie, a declarat luni prim-ministrul Ludovic Orban, transmite AGERPRES . “Astazi am avut la Palatul Cotroceni o intalnire cu…