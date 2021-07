Stiri pe aceeasi tema

- „De la congresul din 2017 au trecut 4 ani. Au fost ani de reconstructie, au fost ani de munca, de pregatire, au fost ani de campanii grele derulate in conditii la care nimeni nu s-ar fi asteptat, in special campania pentru alegerile locale si campania pentru alegerile parlamentare. (...) La final de…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, in fata membrilor PNL Sector 1, ca el este omul care poate conduce partidul spre noi victorii si ca nu ii pare rau de alegerile politice din ultimii ani.

- Deputatul PNL de București Antonel Tanase și-a anunțat candidatura pentru un nou mandat de președinte al organizației PNL Sector 3, transmitand totodata ca sprijina moțiunea lui Ludovic Orban la congresul din septembrie pentru alegerea președintelui PNL.Fostul Secretar general al Guvernului Orban a…

- Cristian Tudor Popescu a comentat, la emisiunea „Cap Limpede” de la Digi24, felul in care și-a indeplinit primarul Nicușor Dan, in primele șase luni de mandat, promisiunile pe care le-a facut in campania electorala. Gazetarul spune ca pe langa faptul ca Nicușor Dan nu a reușit sa faca niciun pas, primarul…

- Coaliția este in fața primului scandal major, dupa demiterea ministrului Sanatații Vlad Voiculescu. Din acel moment, intre partenerii de guvernare a avut loc un adevarat razboi al declarațiilor. Premierul a fost numit „zombie politic” de ministrul Transporturilor și „vataf” de conducerea USR PLUS. De…