- "Pentru romanii care sunt astazi in Marea Britanie, practic, drepturile lor sunt garantate, sunt prevederi in acord care le garanteaza drepturile. Pentru cetatenii europeni care urmeaza sa se duca in Marea Britanie dupa realizarea Brexitului inca nu exista o reglementare, ea va face obiectul discutiilor…

Premierul Ludovic Orban a avut in prima zi a vizitei sale la Bruxelles intalniri cu mai multi lideri europeni, printre care presedintele Consiliului European, Charles Michel, si negociatorul-sef al Uniunii pentru retragerea Regatului Unit din UE, Michel Barnier.

