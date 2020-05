Stiri pe aceeasi tema

- Partidul ungar aflat la putere in Ungaria, Fidesz, condus de Viktor Orban, condamna cu fermitate declaratiile presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis, scrie joi hirado.hu. Fidesz solicita presedintelui Romaniei sa-si ceara scuze maghiarilor, se arata intr-un comunicat remis de catre partid, miercuri,…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat miercuri, intr-o declarație de presa, ca dupa 15 mai romanii se vor putea deplasa fara declarații pe proprie raspundere sau adeverințe de la angajator, dar vor fi obligați sa poarte maști de protecție in toate spațiile publice inchise și in transortul in comun.…

- Rata somajului in hotelurile si restaurantele din tara a ajuns deja la 60% si, in curand, va urca la 90%, a transmis Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc. Criza cauzata de epidemia de coronavirus a paralizat activitatile din turism, aceasta fiind ramura de activitate cea mai afectata, „prima…

- Premierul Ludovic Orban a susținut, vineri dimineața, o declarație de presa, la Ministerul Sanatații, alaturi de noul ministru, Nelu Tataru. Orban a facut mai multe anunțuri importante legate de criza provocata de noul tip de coronavirus (SARS-Cov-2 sau COVID – 19) și de modul in care a acționat și…

- Președinția a anunțat, luni dimineața, ca președintele Klaus Iohannis va avea, la ora 12.00, o ședința de evaluare și prezentare a masurilor cu privire la gestionarea epidemiei COVID-19 cu premierul Ludovic Orban, ministrul afacerilor interne, Marcel Vela, și ministrul sanatații, Victor Costache. Dupa…

- Președintele ALDE Calin Popescu – Tariceanu a lansat, luni, un atac dur la adresa lui Klaus Iohannis care, dupa multe zile de absența, a dat publicitații o declarație de presa in cazul pandemiei cu noul coronavirus. “Domnul Iohannis, prin obsesia de a avea Guvernul lui, judecatorii lui, procurorii lui,…

- Procurorii Parchetului General au clasat dosarul privind casele președintelui Klaus Iohannis, deschis ca urmare a unei sesizari depuse de ziariștii de la portalul Luju.ro, site apropiat postului Antena 3, au declarat pentru G4Media.ro surse judiciare. Dosarul a fost clasat pe motiv ca faptele au mai…

- Grupul de Investigații Politice publica pe pagina de Facebook, inregistrarea video a declarației de presa susținute de Klaus Iohannis in 28 martie 2019, cand critica frecvența ridicata cu care Guvernul PSD de atunci dadea ordonanțe de urgența. Iohannis critica Guvernul de atunci in condițiile in care…