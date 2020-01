Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Dragos Tanasoiu a fost numit in functia de sef al Corpului de control al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Ludovic Orban. Acesta il va inlocui in aceasta calitate pe Constantin Robu, eliberat din functie. Cele doua decizii ale premierului au fost publicate luni in Monitorul Oficial.…

- Medicul Cristinel Mihai este noul director executiv al Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Vrancea. Pana acum, aceasta funcție fusese ocupata, interimar, de directorul adjunct, Doru Calistru. Instalarea in funcție a noului director va avea loc, luni, 13 ianuarie, in cadrul unei…

- Biocidul utilizat la dezinfectarea tegumentelor pacientei, cu concentratie ridicata de alcool si folosirea unui electrobisturiu, care avea specificatia tehnica de a nu fi utilizat in acest caz, au dus la incendierea femeii, pe masa de operatie, a declarat secretarul de stat Horatiu

- Aseara, in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I, numarul 942, a fost publicata Decizia privind numirea Simonei Cojocaru in functia de secretar de stat si sef al Departamentului pentru politica de aparare, planificare si relatii internationale.Decizia semnata de primul ministru Ludovic Orban a este…

- Partidului Libertate Unitate și Solidaritate - PLUS, formațiunea condusa de Dacian Cioloș, iși schimba conducerea departamentului de comunicare. Potrivit Paginademedia.ro, Dan Marinescu, șeful departamentului de comunicare, urmeaza sa nu mai ocupe aceasta poziție. Decizia ar putea fi oficializata…