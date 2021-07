Presedintele PNL, Ludovic Orban, l-a avertizat pe premierul Florin Cițu ca trebuie sa inceteze orice fel de utilizare a parghiilor de putere guvernamentale pentru reprimarea unor liberali care ii sustin candidatura. Președintele PNL i-a asigurat pe cei care il susțin pe Cițu ca din partea lui, nu vor avea de suferit dupa incheierea campaniei interne, […] The post Ludovic Orban l-a avertizat pe Florin Cițu “sa inceteze orice fel de utilizare a parghiilor guvernamentale pentru a reprima colegi care ma sustin” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…