Ludovic Orban: Klaus Iohannis este pus în situații umilitoare Liderul Partidului National Liberal (PNL), Ludovic Orban, a declarat, sambata, la Blaj, ca nu crede ca este bine pentru partid ca presedintele acestuia sa fie atacat sistematic, sa fie pus in tot felul de situatii umilitoare si mai ales ca unii sa se comporte ca si cand nu ar mai exista presedinte la PNL. "Nu mi-am dorit aceasta competitie si am incercat odata cu aparitia acestei competitii sa raman echilibrat, sa raman pozitiv, constructiv, sa transmit catre colegii mei si catre opinia publica doar viziunea mea, proiectele mele, obiectivele mele. Desi am fost provocat de multe ori, am evitat… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

