Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban s-a aratat total dezamagit de multi dintre colegii de partid și l-a dat exemplu pe Robert Sighiartau, omul pe care el l-a facut secretar general al PNL cand a preluat conducerea partidului. ”Oameni in care am crezut, asta-i adevarul, oameni in care am investit. Sunt unii care…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat, vineri seara, in judetul Dambovita, ca Partidul National Liberal nu are nicio datorie fata de presedintele Iohannis, dimpotriva. "Dupa ce vom castiga, va fi acelasi parteneriat de succes cu presedintele Romaniei", afirma Orban. "Eu cred ca Partidul National…

- Ludovic Orban, a declarat, vineri, la Dambovița, ca PNL nu are nicio datorie fața de președintele Klaus Iohannis. Liderul PNL a mai spus ca cei din echipa lui Florin Cițu au pierdut in el un prieten, pe care l-ar fi putut avea tot restul vieții, „daca ave

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a afirmat sambata, la Deva, ca se confrunta cu cea mai urata campanie din viața sa politica. „Eu va spun sincer ca am trait din momentul anuntarii candidaturii cea mai urata perioada din viata mea in PNL si este practic cea mai urata campanie cu care m-am confruntat eu in…

- Ilie Bolojan i-a avertizat pe oamenii lui Florin Cîțu, chiar în ședința pe care aceștia au convocat-o fara Orban, ca nu au nicio strategie în criza din Coaliție, iar lucrurile la baza partidului nu se vad a merge într-o direcție buna. Liderul PNL le-a spus colegilor de…

- La nivelul filialei Alba a Partidului Național Liberal a fost convocat Colegiul Director Județean, pentru prezentarea celor doua moțiuni cu care candideaza Ludovic Orban si Florin Citu la Congresul din data de 25 septembrie. ”Sambata, 4 septembrie 2021, cu incepere de la ora 11.00, la Palatul Cultural…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, se arata nemulțumit de modul in care echipa condusa de Florin Cițu ii ataca pe susținatorii sai. „The winner takes it all (n.r.: caștigatorul ia totul)! Foarte mulți oameni imi spun ca se profereaza amenințari: pe tine te rad, tu nu o sa ocupi funcție...…

- Razboiul continua în interiorul PNL cu atacuri directe la persoana. Secretarul general al PNL Robert Sighiartau și deputatul Florin Roman l-au criticat luni, în ședința Biroului Executiv pe Ludovic Orban. Cei doi l-au acuzat pe președintele PNL ca poarta o campanie murdara împotriva…