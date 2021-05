Alocațiile copiilor au avut ultima majorare la 1 ianuarie, urmand ca la data de 1 iulie sa fie aplicata o noua marire de 20%, potrivit OUG 123/2020 care prevede dublarea alocațiilor de stat pentru copii in cinci etape. Președintele PNL, Ludovic Orban, a anunțat ca alocațiile vor mai fi marite abia la anul. Orban a […] The post Ludovic Orban iși ia vorba inapoi și anunța ca alocațiile nu vor mai fi majorate de la 1 Iulie. “N-avem bani!” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .