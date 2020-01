Premierul Ludovic Orban a declarat joi ca Autostrada Unirii reprezinta o prioritate pentru Guvern, iar Executivul va sustine finantarea tronsoanelor din acest proiect din fonduri europene.

Intrebat daca Autostrada Iasi - Targu Mures poate fi construita din fonduri europene, in conditiile in care deputatul USR Catalin Drula a afirmat anterior ca acest proiect nu s-ar afla pe lista celor finantate din urmatorul buget european, Orban a raspuns: "Domnul Drula ar trebui sa fie mai atent in exprimarile opiniilor sale. Nimeni nu poate stii astazi cati bani vom avea din fonduri europene pentru…