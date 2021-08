Președintele PNL, Ludovic Orban, și-a prezentat duminica moțiunea in fața colegilor liberali din PNL Ilfov. El a vorbit și de rolul avut de el in numirea Laurei Codruța Koveși in fruntea Parchetului European.

„Ca președinte al Partidului Național Liberal, am reușit niște lucruri la care puțini s-ar fi gandit, victorii pe plan european. Avem vicepreședinte PPE, probabil cel mai influent europarlamentar roman de la Bruxelles, in persoana lui Siegfried Mureșan, care a fost și raportor la bugetul Uniunii Europene, reușind sa influențeze decizia privind PNRR-ul mai degraba in favoarea noastra.