- Un președinte PNL trebuie sa fie „full time”, nu „full option” spune Ludovic Orban. Președintele PNL se amuza de o declarație mai veche a Ralucai Turcan, care a spus ca e „full option” ministru al Muncii, anunța Mediafax. Ludovic Orban a vorbit miercuri seara, in fața liberalilor din Sectorul…

- Mihai Tudose, europarlamentar si vicepreședinte PSD, o ironizeaza pe Raluca Turcan, dupa ce aceasta i-a urat pe Facebook „La mulți ani!” baronului Brukenthal: „Faptul ca omu’ a murit acum peste 200 de ani este doar un amanunt”.

- Ludovic Orban, președintele PNL, a spus, marți, ]ntr-odeclarație de presa, ca este o patima mult prea mare in lupta interna din partid, refindu-se la discuțiile aprinse de la Timișoara și Sectorul 2 din București. "Este o patima prea mare in lupta interna din partid. Toate alegerile au fost…

- Dacian Cioloș și Dan Barna afirma ca nu exista tensiuni la nivelul coaliției de guvernare, dupa atacurile atat ale lui Florin Cițu, cat și Ludovic Orban, la adresa USR PLUS. Copreședinții alianței USR PLUS considera mesajele partenerilor PNL din coaliția de guvernare ca fiind „firești”, de „campanie…

- Florin Cițu, aflat in acest moment in campanie pentru alegerea președintelui PNL, promite ca in cazul in care va caștiga funcția partidul nu va mai susține candidații altor formațiuni la sectoarele Capitalei. Asta presupune o declarație de razboi la adresa USR PLUS. Dupa cum se știe, PNL i-a susținut…

- Presedintele PNL; Ludovic Orban, catalogheaza drept „total nepotrivita” implicarea in campania interna din partid a prefectilor liberali si candidatura unora dintre ei pentru functii politice la nivelul PNL. Afirmatia a facut facuta in judetul Neamt, al carui prefect candideaza pentru sefia filialei…