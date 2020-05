Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Justitiei a anuntat, marti, ca va propune Guvernului eliberarea lui Tudorel Toader din functia de membru al Comisiei de la Venetia, ca urmare a implicatiilor deciziei CEDO privind revocarea Laurei Codruta Kovesi din functia de procuror-sef al DNA. "In urma consultarilor cu prim-ministrul…

- Ministerul Justitiei propune eliberarea lui Tudorel Toder din functia de membru al Comisiei de la Venetia. Ministerul a transmis, marti, ca in urma consultarilor cu premierul Ludovic Orban, ca urmare a implicațiilor Deciziei CEDO in cauza Kovesi impotriva Romaniei, privind credibilitatea angajamentului…

- Ministerul Justiției propune Guvernului Romaniei eliberarea lui Tudorel Toader din funcția de membru al Comisiei de la Veneția„In urma consultarilor cu Prim-Ministrul Romaniei, ca urmare a implicațiilor Deciziei CEDO in cauza Kovesi impotriva Romaniei (cererea nr. 3594/19), privind credibilitatea…

