Stiri pe aceeasi tema

- O delegatie a Parlamentului Republicii Moldova condusa de presedintele forului legislativ, Igor Grosu, face o vizita oficiala la Bucuresti, inperioada 31 august - 2 septembrie, la invitatia presedintelui Camerei Deputatilor, Ludovic Orban.

- O delegație a Parlamentului Republicii Moldova in frunte cu președintele PAS, Igor Grosu, intreprind saptamana viitoare o vizita oficiala la București, la invitația președintelui Camerei Deputaților, Ludovic Orban. Vizita va avea loc in perioada 31 august – 2 septembrie. Delegația din R.Moldova…

- Incidentul ar fi avut loc, marți seara, la sediul PNL sector 4, unde aveau loc alegeri interne. Ludovic Orban, președintele PNL, ar fi fost bruscat de agenții de securitate in momentul in care acesta a coborat de pe scena. Scena a fost povestita pe Facebook de Adrian Moraru, secretar general adjunct…

- "Discut frecvent cu toți poltiicieni și cred ca aceasta moțiune nu va trece. Mai sunt acele zvonuri, cum ca unii care nu ar trebui sa voteze vor vota, eu nu cred așa ceva. Avem o coaliție care a ințeles ca șansa ei este unitatea, iar acum are o foarte buna ocazie sa dovedeasca aceasta unitate. Eu sunt…

- Parlamentul a revocat-o pe R. Weber de la conducerea Avocatului Poporului Avocatul Poporului, Renate Weber. Foto: Agerpres. Parlamentul a revocat-o pe Renate Weber din functia de Avocat al Poporului. Rezultatul votului a fost anuntat în plenul reunit al celor doua Camere. Parlamentul…

- Premierul Florin Cițu a anunțat ca aceasta guvernare a facut progrese importante in a elimina din tot ceea ce a fost stricat sau a fost introdus gresit in sistemul juridic in ultimii ani de zile, informeaza News.ro . Florin Cițu a precizat ca cei de la Comisia Europeana sustin eliminarea MCV, cat mai…

- Premierul Florin Cițu a anunțat, intr-un briefing de presa susținut joi la Guvern, ca alocațiile nu vor fi marite de la 1 iulie, iar situația va fi reglementata fie prin amendamente la legea din Parlament, fie printr-o ordonanța de urgența care sa proroge termenul de intrare in vigoare, relateaza Hotnews…