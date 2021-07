Ludovic Orban, îngrijorat de "explozia" preţurilor la materialele de construcţii Presedintele PNL, Ludovic Orban, si-a aratat ingrijorarea fata de cresterea "exploziva" a preturilor la materialele de constructii, el apreciind, joi, la Hunedoara, ca exista riscul ca santierele sa se inchida in doua-trei luni, daca Guvernul nu va modifica sistemul de indexare a valorii contractelor, in concordanta cu situatia reala din piata.



"Am atras atentia, si ma bucur ca, in sfarsit, la nivelul coalitiei, vocea mea a fost auzita si s-a luat o decizie. Datorita cresterii preturilor la materialele de constructii, daca nu se modifica prin ordonanta de urgenta sistemul de indexare… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Coalitia de guvernare a decis imbunatatirea legislatiei in contextul cresterii preturilor la materialele de constructii, astfel incat valoarea contractului sa fie actualizata in functie de aceste cresteri, a anuntat, luni, presedintele PNL, Ludovic Orban. „Am discutat un subiect foarte important si…

- Coalitia de guvernare a decis imbunatatirea legislatiei in contextul cresterii preturilor la materialele de constructii, astfel incat valoarea contractului sa fie actualizata in functie de aceste cresteri, a anuntat, luni, presedintele PNL, Ludovic Orban. La randul sau, premierul Florin Cițu spune ca…

- „Am discutat un subiect foarte important si trebuie mentionat pentru ca trebuie sa stie autoritatile locale, constructorii. Stiti foarte bine ca, nu numai in Romania, in Europa ne confruntam cu un val de crestere a pretului materialelor de constructii si am luat decizia sa imbunatatim legislatia astfel…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni seara, ca alocatiile vor creste de la 1 ianuarie 2022, urmând sa se decida, în functie de resursele bugetare, când va fi ultima transa, subliind ca angajamentul de a dubla alocațiile va fi respectat de coaliție.”Coalitia îsi…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, sustine ca Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) nu va fi 100% asa cum a dorit Guvernul, intrucat Comisia European a avut o serie de obiectii, dar ca cele mai multe dintre proiectele propuse vor avea finantare. El susține ca este vorba despre o serie de obiecții…

- Explozia prețurilor materiilor prime și materialelor de construcții, la care se adauga aplicarea neuniforma a legislației achizițiilor publice, are un impact potențial negativ asupra pieței de construcții, prin insolvențe și falimente, anunța Asociația Ro

- Ludovic Orban reacționeaza ironic la amenințarea PSD ca va intra în greva parlamentara daca Guvenul nu va prezenta în Parlament Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR). „Oricum ​PSD e în greva parlamentara”, a comentat șeful PNL și al Camerei Deputaților.…

- Președintele PNL Ludovic Orban a insistat sâmbata, într-o postare pe Facebook, asupra declarației facute anterior în cursul zilei, anume ca „orice ministru, înainte de a-și ataca premierul, trebuie sa își scrie demisia”. De altfel, liderul liberal „avertizeaza”…