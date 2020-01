Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Ludovic Orban are programate joi, in ultima zi a vizitei de lucru pe care o efectueaza la Bruxelles, intalniri cu presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, dar si cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg. In prima parte a zilei, premierul va purta discutii…

- Premierul Ludovic Orban va efectua, in perioada 7-9 ianuarie, o vizita de lucru la Bruxelles, la sediul institutiilor europene si NATO.Potrivit unui comunicat al Guvernului, seful Executivului de la Bucuresti va avea intalniri cu presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, si secretarul…

- Eurodeputatii vor dezbate miercuri, la Bruxelles, Pactul ecologic european menit sa transforme Uniunea Europeana in primul continent neutru din punct de vedere climatic, potrivit unui comunicat dat publicitatii luni de Parlamentul European. Sedinta plenara extraordinara va avea loc miercuri incepand…

- Liderii partidelor nationale afiliate Partidului Popular European (PPE) se reunesc pe 12 decembrie, la Bruxelles, pentru pregatirea Consiliului European de iarna (12-13 decembrie), potrivit unui comunicat al PPE. La summitul PPE, care incepe la ora locala 12:30 (11:30 GMT) si va fi prezidat…

- Ludovic Orban se afla miercuri și joi la Zagreb, unde va avea loc Congresul Partidului Popular European (PPE). Premierul va avea intrevederi cu președintele ales al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen și cu Donald Tusk, președintele Consiliului European, scrie Mediafax.Potrivit programului…

- Președintele ales al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, i-a trimis o scrisoare premierului britanic Boris Johnson, prin care ii cere acestuia sa numeasca un candidat pentru funcția de comisar european, relateaza site-ul Politic.eu.Citește și: EXCLUSIV - Reorganizarea guvernului Ludovic…

- Guvernul Ludovic Orban va trimite la Bruxelles doua propuneri pentru comisar european: europarlamentarii Adina Valean si Siegfried Muresan. ”Dupa consultarea președintelui Klaus Iohannis am luat decizia impreuna sa trimitem catre președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, doi candidați pentru…

- Premierul interimar Viorica Dancila a facut, astazi, o mutare surprinzatoare și a trimis o noua propunere de comisar european, la Bruxelles, in persoana lui Victor Negrescu.Citește și: SONDAJ CURS - Klaus Iohannis defileaza, Dancila se menține. Dan Barna gafaie dupa ancheta Rise Project…