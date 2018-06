Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban a declarat luni ca PNL este deschis la negocieri dupa caderea guvernului in urma moțiunii de cenzura și ca nu se cramponeaza de "o anumita condiție", referindu-se la faptul ca el a fost desemnat de catre partid drept propunerea de prim-ministru. Precizarea vine in contextul in care Victor…

- Moțiunea de cenzura, depusa miercuri in Parlament. Liderul liberalilor, Ludovic Orban a declarat la Romania TV ca, daca moțiunea va trece, va fi propunerea de premier a PNL, așa cum s-a votat in forul de conducere. ”Negociem cu toata lumea”, a precizat Orban, aratand ca discuțiile cu parlamentarii se…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat sambata, la Bistrita, ca negocierile pentru sustinerea motiunii de cenzura impotriva Guvernului, pe care o pregatesc liberalii, vor continua si saptamana viitoare, insa nu poate garanta ca parlamentarii puterii cu care s-a luat legatura o vor vota.…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, luni, ca in sedinta Biroului Executiv (BEX) a fost aprobata forma initiala a motiunii de cenzura impotriva Guvernului, urmand ca marti sa fie redactata in forma "semifinita", iar in jurul datei de 20 iunie va fi depusa la Parlament. El a afirmat ca liberalii…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, luni, ca in sedinta Biroului Executiv (BEX) a fost aprobata forma initiala a motiunii de cenzura impotriva Guvernului, urmand ca marti sa fie redactata in forma “semifinita”, iar in jurul datei de 20 iunie va fi depusa la Parlament, titreaza News.ro. El a…

- Ludovic Orban nu exclude o demisie a Vioricai Dancila: ”Mi se pare din ce in ce mai descumpanita, din ce in ce mai nesigura”, a spus liderul PNL, la Constanța. El a vorbit și despre moțiunea de cenzura pe care Opoziția o poate depune in aceasta sesiune parlamentara, la adresa Guvernului. Orban afirma…

- "Este un demers perfect motivat. Doamna Viorica Vasilica Dancila nu are ce sa caute in fruntea Guvernului. Este o marioneta a lui Dragnea si a lui Tariceanu, care executa orbeste toate ordinele ticaloase ale celor doi", a declarat presedintele PNL, Ludovic Orban, potrivit Mediafax. PNL va…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, duminica, intr-o conferinta de presa la Botosani, ca in mod sigur PNL va depune motiune de cenzura impotriva Guvernului si in actuala sesiune...