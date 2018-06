Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PNL Ludovic Orban anunta ca motiunea de cenzura impotriva Guvernului va fi depusa miercuri, 20 iunie, spunand ca parlamentarii care nu vor vota motiunea sunt „lacheii” lui Liviu Dragnea. Orban nu a dorit sa spuna numarul de parlamentari care au semnat documentul, adaugand in schimb ca a purtat…

- Liderul PNL Ludovic Orban anunta ca motiunea de cenzura impotriva Guvernului va fi depusa miercuri, 20 iunie, spunand ca parlamentarii care nu vor vota motiunea sunt „lacheii” lui Liviu Dragnea. Orban nu a dorit sa spuna numarul de parlamentari care au semnat documentul, adaugand in schimb ca a purtat…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat luni ca motiunea de cenzura impotriva Guvernului va fi depusa pe 20 iunie, adaugand ca orice parlamentar care nu va sustine acest demers "nu este altceva decat un lacheu al lui Dragnea". "Orice parlamentar, indiferent in ce partid politic se gaseste,…

- Președintele PNL Ludovic Orban a declarat, duminica, referitor la inscrierea lui Daniel Zamfir in ALDE, ca acesta "ingroașa randurile firimituriștilor pe langa Tariceanu", precizand ca e bine ca se clarifica cine sunt tradatorii, inaintea moțiunii de cenzura impotriva Guvernului.

- PNL va depune pe 20 iunie motiunea de cenzura impotriva Cabinetului Dancila. Sansele sa fie adoptata sunt minime, fiindca matematic Opozitia ar avea 165 de voturi, din totalul de 233 necesare, chiar daca sunt sustinuti si de parlamentarii neafiliati inscrisi in Pro Romania lui Victor Ponta.…

- "Haideti sa asteptam motiunea si rezultatul", le-a spus presedintele jurnalistilor. Premierul Viorica Dancila a declarat, miercuri, ca nu are "nicio emotie" in ceea ce priveste motiunea de cenzura anuntata de PNL, avand incredere in colegii sai parlamentari. De asemenea, intrebata despre parlamentarii…

- "Voi face tot ce este legal, constitutional si omeneste pentru a scapa Romania de napasta care a lovit-o si care se cheama Dragnea. M-am tinut si ma voi tine de cuvant. (...) Batalia noastra cu aceasta coalitie toxica continua si se va da pe toate fronturile, cu siguranta cu o motiune de cenzura…

- Ludovic Orban nu exclude o demisie a Vioricai Dancila: ”Mi se pare din ce in ce mai descumpanita, din ce in ce mai nesigura”, a spus liderul PNL, la Constanța. El a vorbit și despre moțiunea de cenzura pe care Opoziția o poate depune in aceasta sesiune parlamentara, la adresa Guvernului. Orban afirma…