Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, sambata, ca, urmare a condamnarii sale a doua ora, Liviu Dragnea trebuie pur si simplu sa dispara din viata publica si ca este foarte grav faptul ca PSD, cel mai mare partid din Romania, a devenit grup de presiune si de lobby pentru un infractor, titreaza News.ro.…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat sambata dimineața, la Sibiu, ca va candida pentru al doilea mandat de președinte al Romaniei. „Buna dimineața! Am luat o decizie importanta și vreau sa o comunic acum, aici, in aceasta dimineața frumoasa. Sunt ferm hotarat sa candidez pentru inca un mandat de președinte…

- Presedintele Klaus Iohannis si-a anuntat sambata, la Sibiu, o noua candidatura la Presedintie."Am luat o decizie importanta si vreau sa va comunicat acum, in aceasta dimineata frumoasa. Sunt ferm hotarat sa candidez pentru un nou mandat de presedinte al Romaniei", a spus Klaus Iohannis.…

- Presedintele Klaus Iohannis si-a anuntat sambata, la Sibiu, o noua candidatura la Presedintie."Sunt ferm hotarat sa candidez pentru inca un mandat de presedinte al Romaniei", a spus Iohannis, potrivit Agerpres.

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, sambata, la Sibiu, ca va candida pentru un nou mandat de presedinte. „Sunt ferm hotarat sa candidez pentru inca un mandat de presedinte al Romaniei”, a spus...

- Presedintele Klaus Iohannis si-a anuntat sambata, la Sibiu, o noua candidatura la Presedintie. "Sunt ferm hotarat sa candidez pentru inca un mandat de presedinte al Romaniei", a spus Iohannis. AGERPRES/(A - autor: Isabela Paulescu, editor: Georgiana Tanasescu, editor online: Gabriela Badea)

- Jurnalistul Rares Bogdan a anuntat, in avans, decizia Comitetului Executiv al PSD. In jurul orei 19:00, Rares Bogdan a scris pe Facebok ca PSD va emite OUG pe modificarea Codului Penal. "Va multumesc frumos pentru incredere. In alta ordine de idei, incepand de asta seara, PSD si Alde…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, s-a intalnit marti, 19 iunie a.c., cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene acreditati la Bucuresti. In cadrul intalnirii organizate de Ambasada Republicii Bulgaria, tara care detine Presedintia Consiliului Uniunii Europene in primul semestru al anului…