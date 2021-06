Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, liderul PNL, sustine ca in favoarea motiunii de cenzura, care se va dezbate si vota marti in Parlament, nu va exista niciun vot in plus fata de cele ale parlamentarilor PSD si AUR. Orban considera ca si in cazul in care parlamentarii coalitiei de guvernare ar fi votat motiunea s-ar obtine, cel mai probabil, acelasi rezultat. „Nu se ia niciun vot in plus peste voturile pe care le au PSD si AUR. Exact ce v-am spus! (…) Numai ca suntem patru grupuri parlamentare (n.r. PNL, USR PLUS, UDMR si minoritati) care suntem pentru prima oara confruntati cu o…