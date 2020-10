Ludovic Orban: În 6 decembrie, românii trebuie să vină la vot Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat marti ca alegerile parlamentare din 6 decembrie sunt decisive pentru Romania si ca degeaba PSD doreste sa amane scrutinul. "Romanii, din mai 2019, au aratat clar ca nu mai vor PSD, ca s-au saturat de un partid care calca in picioare drepturile si libertatile oamenilor, de un partid care a vrut sa confiste Romania si care nu a facut altceva decat sa slujeasca interesele clientelei politice si sa-si apere penalii. Toate bataliile castigate, atat batalia pentru PE, batalia prezidentiala, de la locale trebuie incununate de victoria decisiva. PSD nu a murit,… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a declarat marti ca alegerile parlamentare din 6 decembrie sunt decisive pentru Romania si ca degeaba PSD doreste sa amane acest scrutin, aratand ca liberalii vor folosi impotriva acestui demers toate armele legale si constitutionale. "Romanii, din mai 2019,…

- "Le multumesc pentru sprijin si garantez ca increderea lor va fi rasplatita. Batalia pentru Romania a inceput in 2019, odata cu alegerile pentru Parlamentul European si referendumul projustitie initiat de presedintele Romaniei. Ele au reprezentat o victorie a lui Iohannis si al PNL, chiar a partii…

- Presedintele Camerei Deputatilor spune ca trebuie sa fie un Parlament legitim, iar Iohannis si guvernul actual au scapat pandemia de sub control. "Am avut din nou noroc. Nu sunt pozitiv. O sa ne incerce in continuare, la un moment dat o sa ni se termine si norocul. Din punctul meu de vedere…

- Presedintele UDMR a declarat, marti, ca Romania va avea nevoie de o perioada de stabilitate politica dupa alegerile parlamentare, pe care Uniunea este pregatita sa o asigure daca va depinde de ea, aratand ca o majoritate de centru-dreapta ar fi de preferat. Kelemen Hunor a facut o scurta analiza in…

- Kelemen Hunor sustine ca este optimist in privinta rezultatelor pe care UDMR le va obtine la alegerile parlamentare. "Daca noi in 2016 cu 195 primarii castigate am obtinut aproape 7% la alegerile parlamentare, sunt optimist ca dupa acest rezultat de la alegerile locale, cu 199 primarii castigate,…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, luni, ca PSD va fi primul partid din Romania la alegerile parlamentare, dar ca este prematur sa se pronunțe cu privire la scor. „Sa facem o analiza, ca si...

- Premierul Ludovic Orban a anunțat marți, dupa ședința PNL, ca a stabilit calendarul pentru alegerile parlamentare. El a afirmat ca PNL este cel mai puternic partid din Romania și a exclus orice alianța. „Am stabilit calendarul alegerilor parlamentare. (…) In ceea ce privește alianțele, alianțele se…

- Presedintele PNL Ludovic Orban le-a transmis candidatilor si sustinatorilor PNL din judetul Calarasi ca partidul pe care il conduce va castiga alegerile parlamentare, el dand asigurari ca alesii locali ai PNL vor avea in Guvern un partener.„In momentele mai dificile al PNL filiala PNL Calarati…