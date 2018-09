Președintele PNL, Ludovic Orban, a spus, duminica, dupa ședința care a avut loc la BPN, ca o ordonanța de urgența pentru anularea protocoalelor și a efectelor acestora „este o amnistie mascata” și ca liberalii iși doresc modificarea legii de organizare și funcționare a CCR.

„Este o amnistie mascata. Sunt categoric impotriva ordonanței de urgența in acest domeniul. Nu face face obiectul reglementarii, conform Constituției, unei ordonanțe de urgența. PNL are ca prioritate, pentru actuala sesiune parlamentara intrarea in dezbatere și adoptarea la legea de organizare și funcționare a CCR.…