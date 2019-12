Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat duminica seara, intr-o emisiune televizata, ca si-ar dori o pensie decenta pentru mama sa, insa aceasta "trebuie crescuta atat cat se poate", precizand ca important sa nu se creeze iluzii. "Imi doresc pentru mama mea sa aiba o pensie decenta si mi-as dori sa o cresc…

- Situațiile in care oameni abia trecuți de 40 de ani ar putea sa devina istorie in perioada urmatoare, intrucat premierul Ludovic Orban a dezvaluit ca Executivul are in vedere modificarea varstei de pensionare a polițiștilor.

- Premierul Ludovic Orban a declarat, duminica dimineata, ca nu e normal ca persoane care s-au pensionat si incaseaza pensie sa beneficieze si de un venit din sectorul public. "Sunt de acord cu interzicerea cumulului salariului cu pensia. Nu e normal ca persoane care s-au pensionat si beneficiaza de pensie…

- Premierul Ludovic Orban a declarat miercuri ca isi doreste ca prima vizita externa in noua calitate sa o efectueze in Republica Moldova. "Vreau sa merg in Republica Moldova. Voi discuta cu premierul Maia Sandu si vom stabili. (...) Cat de curand. Cu cat mai repede posibil", a spus Orban la B1 Tv. El…

- Premierul Ludovic Orban sustine ca "vremea in care se dadeau pe banda rulanta ordonante de urgenta peste noapte, fara niciun fel de avertisment prealabil, care sa dea peste cap planurile de afaceri facute de toate companiile a trecut" si reclama "bulversarea legislativa din domenii precum energia".

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca s-a intors marți seara la Palatul Victoria și nu a gasit pe nimeni, afirmand ca atat timp cat ministrul sau premierul muncește, funcționarii trebuie sa fie la munca.

- Premierul Ludovic Orban a declarat marti ca unul dintre obiectivele guvernului pe care il conduce este sa inceteze Mecanismul de Cooperare si Verificare "intr-un timp cat mai scurt posibil" si a afirmat ca acest lucru se poate realiza numai daca vor fi indeplinite recomandarile Comisiei Europene. "Unul…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat luni dupa-masa, dupa votul de incredere din Parlament, ca va trimite Comsiei Europene o noua propunere de comisar european din partea Romaniei. El a precizat ca Viorica Dancila nu avea aceasta cadere, dupa ce guvernul ei a fost daramat prin motiune de cenzura.…