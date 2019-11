Stiri pe aceeasi tema

- Daca Primaria Municipiului București a trimis pieerzatorilor licitației pentru 100 tramvaie un caiet cu toate randurile innegrite, atunci cand au cerut sa vada cum a decurs punctarea ofertelor, Primaria Timișoara a facut același lucru in 2018, cand a trimis un CV in care totul era negru. In 2017, Nineta…

- O singura data in Romania post-decembrista a caștigat un candidat alegerile prezidențiale din primul tur și acum urmașii Bratienilor vor sa repete 'Duminica Orbului'.„In 2014 ne-am luptat cu postasii care duceau pliante cu minciuna gogonata ca Iohannis taie pensiile, ne-am luptat cu sefii de…

- Cristian Borcea și-a caștigat dreptul de a fi eliberat, dupa cum a admis Judecatoria Sectorului 4, datorita activitații sale din penitenciar, faptele pentru care a fost condamnat neputand duce la concluzia ca scopul pedepsei nu a fost atins.

- TSKA Moscova, detinatoarea trofeului, a inceput cu o victorie noua editie a Euroligii de Baschet. Gruparea rusa a surclasat in deplasare cu 96-71 pe Valencia in prima etapa a competitiei. Rusii au dominat pe tot parcursul disputei si au castigat toate cele 4 sferturi.

- Google și-a asigurat posibilitatea de a aplica "dreptul de a fi uitat" numai pentru utilizatorii din Europa, a stabilit o instanța de pe continent care a comunicat companiei ca nu e obligata sa aplice prevederile și in restul lumii, arata BBC.Judecatorii europeni au aratat ca ...

- PNL solicita Guvernului prelungire perioadei de inregistrare online a cetatenilor romani din strainatate care vor sa voteze la alegerile prezidentiale, a declarat, marti, presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, anunța AGERPRES.Citește și: Ies la suprafața noi informații-cheie…

- Un tribunal din Franta a dispus joi, 5 august, ca un cocos al unei locuitoare din insula Oleron, in sud-vestul tarii, acuzat de vecini ca-i deranjeaza, isi poate continua cantecele de dimineata, potrivit france24.com.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, afirma, dupa nominalizarea Danei Garbovan pentru postul de ministru al Justitiei, ca, actionand in total dispret fata de votul cetatenilor la referendumul pe teme de justitie, PSD ramane ”Ciuma rosie”, asa cum il considera milioane de romani