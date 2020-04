Stiri pe aceeasi tema

- CORONAVIRUS. Marcel Vela (56 de ani), ministrul de Interne al Romaniei, a susținut miercuri seara declarații despre subiectul momentului in spațiul public, in contextul in care președintele Klaus Iohannis i-a solicitat sa „repare” masurile dictate inițial pentru Paște. CONTEXT: Klaus Iohannis a criticat protocolul…

- Marcel Vela va aduce clarificari, dupa ce presedintele Klaus Iohannis a cerut revocarea protocolului dintre Ministerul de Interne si Patriarhie privind distribuirea sfintei lumini de Paste. Klaus Iohannis: "Voi solicita revocarea acordului MAI-BOR. Stati acasa, altfel dupa Sarbatori vom avea…

- Cristian Tudor Popescu il desfiinteaza pe ministrul de Interne, Marcel vela, si precizeaza ca președintele Klaus Iohannis nu avea cum sa fie de acord cu "acea panarama de acord", deoarece și-a asumat toate masurile dure pentru a stopa raspandirea epidemiei de coronavirus.Cristian Tudor Popescu a criticat…

- Cristian Tudor Popescu susține ca solicitarea lui Klaus Iohannis, ca ministrul de Interne, Marcel Vela, și premierul Ludovic Orban sa revina asupra acordului incheiat cu BOR, creeaza neincredere și confuzie in randul ramanilor. Gazetarul susține ca Vela și Orban au luat acea decizie in interes electoral,…

- Patriarhul Daniel (foto: Basilica.ro) Marcel Vela a anunțat, marți seara, ca Ministerul de Interne a incheiat un acord cu Biserica Ortodoxa Romana, in cadrul caruia se vor forma echipaje mixte care vor distribui prescurile de Paște și Lumina Invierii. Acestea vor fi distribuite inclusiv in spitale și…

- Ministerul de Interne va permite deplasarea credincioșilor pentru distribuirea “Paștilor” vineri și sambata, dupa un program, in locuri special amenajate, in afara bisericilor, ca la magazine. Lumina va fi adusa de catre patrulele de polițiști in Noaptea de Inviere. Ministrul Afacerilor Interne a susținut…

- Dupa ce președintele Romaniei, Klaus Iohannis și Bogdan Aurescu, ministrul de Externe au facut un apel catre romanii din diaspora, se pare ca mesajul a fost ințeles, iar compatrioții noștri nu se vor mai intoarce in țara, de Paște, intr-un numar atat de mare. In acest context, ministrul de Interne a…

- Premierul Ludovic Orban are o vizita de lucru la Ministerul Sanatații pentru o ședința cu Nelu Tataru și secretarii de stat din minister. Potrivit Antena3, premierul și ministrul Sanatații pregatesc noi schimbari pentru a ține sub control raspandirea coronavirusului. Ședința are loc inainte de ședința…