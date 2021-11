Ludovic Orban, fostul președinte al PNL, nu este prea mulțumit de modul in care liberalii au decis sa negocieze cu PSD-ul, el fiind ingrijorat de situația din Romania. In acest context, el afirma ca președintele Klaus Iohannis ar trebui sa desemneze propunerea de premier a alianței PSD-PNL-UDMR pe 24 noiembrie, la un an dupa un discurs virulent anti-PSD. „Eu il sfatuiesc pe Iohannis sa desemneze premierul pe 24 noiembrie, cand se va implini un an de la cel mai virulent discurs anti-PSD. Și sa compare discursul din urma cu un an cu ceea ce face el astazi”, a declarat Orban la Realitatea PLUS. Totodata,…