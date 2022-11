Stiri pe aceeasi tema

- „Prima transa de 2,6 miliarde de euro din PNRR, platita azi de Comisia Europeana, reprezinta confirmarea indeplinirii obiectivelor asumate de Romania si acopera reforme ce contribuie la tranzitia digitala, mobilitate sustenabila, decarbonizare, audit si control, educatie si sanatate, dar si masuri preliminare…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, luni, la Antena 3, ca discuția de luni dintre premierul Nicolae Ciuca și ministrul apararii, Vasile Dincu, este ”normala” și ca urmeaza sa aiba la randul sau o discuție cu șeful Guvernului. Ciolacu evitat sa spuna daca va solicita schimbarea lui Dincu. Liderul…

- “Vreau sa setez un ton pozitiv al discutiei pentru ca, atunci cand vorbim despre comertul electronic, vorbim de unul dintre cele mai performante sectoare ale economiei nationale, care aproape ca si-a triplat cifra de afaceri in ultimii cinci ani, de la 2,8 miliarde de euro in 2017 la 7 miliarde de euro…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca PSD este partidul care a venit, in coalitie, cu „cele mai bune programe pentru IMM-uri si pentru capitalul romanesc, cu cele mai bune solutii si scheme de ajutor”. „Nu stiu acum daca acel impozit unic mai reprezinta si progresul, dar sunt ferm convins ca impreuna…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca a afirmat la finalul sedintei conducerii partidului ca au discutat o serie intreaga de aspecte care tin de activitatea guvernamentala, punand accent pe ceea ce inseamna continuarea demersurilor guvernamentale, astfel incat sa putem sa avem o absorbtie a fondurilor europene…

- „Decizia de astazi a Comisiei Europene, de a da aviz pozitiv primei cereri de plata din cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR), pe care Romania a depus-o la 31 mai, confirma disponibilizarea sumei de 2,6 miliarde de euro pentru economia romaneasca. Este rezultatul efortului coordonat…

- „Salut decizia luata astazi de Comisia Europeana prin care vom punem la dispozitia economiei romanesti patru miliarde de euro, o gura de oxigen importanta pentru firmele afectate de consecintele razboiului din Ucraina. Este rezultatul colaborarii Guvernului cu institutiile europene reflectata, si de…

- Pasajul Unirii din București s-a redeschis de doar cateva zile, dar in aceasta dimineața este inchis din cauza unui accident. Din primele informații, un TIR a lovit un tablier din partea de sus a pasajului, asta pentru ca acesta se afla prea jos, la inalțimea de 3,5 metri, in timp ce TIR-ul are 4 metri…