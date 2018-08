Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban a anunțat, luni, ca Partidul National Liberal ii solicita premierului Viorica Dancila sa il demita pe ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, deoarece nu a prezentat raportul privind situatia economica si bugetara pe primele sase luni ale anului, potrivit Agerpres. "Solicitam…

- Partidul National Liberal ii solicita premierului Viorica Dancila sa il demita pe ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, deoarece nu a prezentat raportul privind situatia economica si bugetara pe primele sase luni ale anului. "Solicitam premierului (...) sa il demita pe ministrul Finantelor. Este…

- "Este o ineptie pe care a prezentat-o acelasi Dragnea, care este din ce in ce mai rupt de realitate si care este clar ca altceva in afara de dorinta de a scapa de puscarie nu mai are in cap", a spus Orban, la Parlament, dupa sedinta Biroului Executiv al PNL, intrebat cu privire la faptul ca suspendarea…

- 'Eu suspectam demult ca in spatele incompetentei doamnei prim-ministru se afla si incompetenta crasa a staffului domniei sale. Aceasta este inca o dovada si o confirmare a acestui lucru. Ganditi-va ca intr-un stat democratic, intr-un stat care are o Constitutie, care are parghii si mecanisme si care…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a explicat care este, in opinia sa, modul in care trebuie facute lucrurile cand vine vorba despre exploatarea offshore. Ministrul a declarat ca trebuie gasita o varianta de echilibru, astfel incat sa castige si statul, dar si investitorii sa fie stimulati…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorivici, a declarat ca, in ultima saptamana a lunii iulie, va avea loc prima rectificare bugetara din acest an și nu s-a pus problema sa nu fie fonduri pentru salarii, dar sunt cateva primarii in care e nevoie de asigurarea prioritara a cheltuielilor de funcționare.Citește…

- Ludovic Orban acuza PSD ca nu a majorat pensiile, ci le-a taiat: ”Fiecare pensionar a pierdut 35% din cresterea la care avea dreptul prin legea pensiilor”, a spus președintele PNL, luni, la Parlament, aratand ca, potrivit datelor INS, pensia medie din primul trimestru al anului 2018 a scazut fata de…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, luni, ca in sedinta Biroului Executiv (BEX) a fost aprobata forma initiala a motiunii de cenzura impotriva Guvernului, urmand ca marti sa fie redactata in forma “semifinita”, iar in jurul datei de 20 iunie va fi depusa la Parlament, titreaza News.ro. El a…