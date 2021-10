Stiri pe aceeasi tema

- Klaus a fost intampinat la intrare de cei doi candidați la șefia PNL, Ludovic Orban și Florin Cițu. Ei l-au acompaniat pe șeful statului pana in primul rand al salii.La intrarea șefului statului in Romexpo, delegații au scandat „Orban! Orban!”, in timp ce Ludovic Orban i-a spus lui Iohannis: „E o atmosfera…

- Orban a avut o reacție neașteptata la finalul congresului PNL. Dupa ce a mulțumit celor care l-au susținut, Ludovic Orban a spus:” In acest moment nu mai exista nici un parteneriat intre Ludovic Orban și Klaus Iohannis.” Orban a declarat ca iși va da demisia de la președinția Camerei Deputaților. The…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a fost intrerupt de mai multe ori la congresul PNL de susținatorii lui Ludovic Orban și cei ai lui Florin Cițu. Președintele a sesizat acest aspect și le-a transmis liberalilor ca trebuie sa fie o echipa, chiar daca acum sunt doua tabere. „Partenreiatul…

- Liberalii se reunesc in congres, astazi, pentru a alege noul presedinte al PNL, dintre actualul lider, Ludovic Orban, si premierul Florin Citu, potrivit Agerpres. La reuniunea liberalilor, care se va desfasura la Romexpo incepand cu ora 11,00, sunt asteptati 5.000 de delegati din toata tara. Pentru…

- Ludovic Orban considera ca Florin Cițu a fost salvat, pana acum, de la demiterea din funcția de premier pentru ca moțiunea depusa de echipa AUR-USR-PLUS nu a mai ajuns la vot, așa cum era legal. Orban a recunoscut ca legile și Constituția au fost incalcate pentru tergiversarea votului in cazul moțiunii.…

- Cu un ochi la pandemie, cu altul la congresul PNL, dar cu gandul la motiunea de cenzura depusa de PNL de USR-AUR, la pozitia PSD, la cresterea preturilor, dar si la nivelul mare ale imprumuturilor, la PNLD Angel Saligny, la PNRR, ne putem imagina cat de greu adoarme premierul Florin Citu, prim responsabil…

- In acest moment, PNL are doar solutii perdante la guvernare: o continuare disfunctionala alaturi de USRPlus sau o mezalianta cu PSD, partid care, la fel ca si AUR, nu trebuie decat sa astepte cu rabdare, fara sa faca nimic, sa-si creasca zestrea electorala. In vremea regimului comunist a circulat o…