- Premierul Ludovic Orban susține ca declarațiile fostului președinte Traian Basescu, cel care spunea ca președintele Klaus Iohannis nu-l va numi premier pe termen lung, nu au niciun fundament și se intreaba cum va putea Iohannis sa nu il desemneze premier pe liderul partidului care va caștiga alegerile…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat atat in declarațiile publice, cat și in agenda oficiala publicata de Guvern ca va avea, marți, negoceri cu liderii partidelor parlamentare pentru a incerca obținerea unui acord pe alegerile anticipate.Citește și: Raed Arafat trage cu TUNUL in Guvernul PNL:…

- Premierul Ludovic Orban a sustinut joi ca alocatia bugetara de anul viitor pentru Ministerul Sanatatii creste foarte mult in comparatie cu 2019, afirmand ca sindicalistii din sanatate sunt suparati ca Guvernul a „umblat” la sporul pentru conditii deosebite. „E o minciuna gogonata (scaderea bugetului…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, ca in proiectul de buget pe anul viitor au fost prevazute sumele necesare pentru marirea pensiilor de la 1 septembrie, potrivit legii pensiilor, dar si pentru maririle de salarii, prevazute in legea salarizarii unitare. "Noi am prevazut in legea bugetului…

- Premierul Ludovic Orban a declarat miercuri ca Guvernul evalueaza si posibilitatea sa isi asume raspunderea pe proiectul legii bugetului, in cazul in care exista riscul ca bugetul sa nu poata fi adopta pana la finalul anului.

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, ca are ca obiectiv adoptarea, in sedinta de vineri, a proiectului pe care Guvernul urmeaza sa isi asume raspunderea. "Eu am ca obiectiv ca la sedinta (de Guvern -...

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca Guvernul nu a facut inca niciun demers privind schimbarea lui Tudorel Toader din pozitia de reprezentant al Romaniei in Comisia de la Venetia, dar ca iau in calcul aceasta posibilitate.