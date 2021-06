Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca l-a "lasat paf" decizia primarului de la Piatra Neamt, Andrei Carabelea, de a-l sustine pe Florin Cîtu pentru presedintia partidului si ca "politica este o chestiune de încredere si de morala", relateaza Agerpres. ”Pe…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, le raspunde celor din partid care il critica pentru faptul ca sub mandatul sau au pierdut alegerile. El susține un astfel de subiect „ramane de analizat”, dar a ținut sa precizeze ca partidul condus de el a ramas principalul partid de guvernamant. El susține ca nu…

- Ludovic Orban, candidat pentru un nou mandat de presedinte al Partidului National Liberal, sustine ca nu si-a dorit competitia interna care are loc pentru sefia formatiunii politice, in care se lupta cu premierul Florin Cițu. „Va spun din capul locului ca mie nu-mi plac declaratiile astea, ca eu sunt…

- Ludovic Orban l-a atacat pe Florin Cițu spunand ca cineva are nevoia sa creeze senzația ca are un sprijin. Declarația a fost facuta duminica, la Piatra Neamț, la doar o zi dupa ce conducerea filialei a anunțat ca il sprijina pe Cițu in cursa pentru funcția de președinte PNL. Președintele PNL,…

- Președintele PNL Ludovic Orban a declarat vineri, in cadrul unei vizite in filiala PNL Braila, el a fost candidatul partidului la funcția de premier in campania electorala de anul trecut, preferința pentru Florin Cițu fiind „manifestata” de cei din USR PLUS. Replica lui Orban vine dupa ce contracadidatul…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca toate negocierile privind formarea coalitiei si a Guvernului s-au desfasurat pe baza unui mandat pe care l-a respectat 100%. "Mandatul a fost foarte clar: dupa ce au fost blocate negocierile cinci zile, cand a fost o singura formula de…

- Președintele PNL Ludovic Orban a declarat, duminica, la Consiliul Național al partidului ca intre el și premierul Florin Cițu va exista un „gentlemen’s agreement” in timpul campaniei pentru președinția PNL. Reacția actualului președinte vine dupa ce duminica dimineața, premierul Romaniei și-a anunțat…

- Vicepreședinte PSD și fost premier, Mihai Tudose a declarat miercuri la Antena 3 ca prin criza care s-a iscat in coaliție de guvernare „Orban și-a luat PNL-ul inapoi”. „Ludovic Orban se pregatește, si-a pus treningul, vrea prim-ministru inapoi. Nu cred ca se hazarda Barna intr-o declarație…