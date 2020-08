Stiri pe aceeasi tema

- Daca de la alți oameni nu ințelegem, poate reușesc patrupezii sa ne dea o lecție. O fotografie simpatica, postata pe pagina de Facebook a MAI, ne arata intr-un mod ingenios, care este modul corect de a purta masca de protecție.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a reacționat, printr-o postare pe Facebook, dupa ce premierul Ludovic Orban a fost surprins, in aceasta seara, in timp ce bea bere la terasele din Centrul Vechi.

- Ludovic Orban (57 de ani), prim-ministrul Romaniei, a fost amendat cu 3.000 de lei, dupa ce o fotografie controversata cu el și mai mulți miniștri a fost facuta publica pe internet. CONTEXT: O fotografie din biroul premierului Ludovic Orban a ajuns pe internet, fiind distribuita pe Facebook. In imagine…

- "Nu stiu despre ce e vorba, cand o sa umblu o sa ma uit. Acuma m-am dat jos din avion, am fost plecat la Mures si la Maramures, habar n-am. Stiu eu in ce poza apar? Si ce sa fac. Asta e. Daca e o poza, e o poza. Asta e", a declarat premierul Ludovic Orban, pentru Mediafax. Ludovic Orban, sedinta…

- O fotografie in care mai mulți membri ai cabinetului Orban se relaxeaza, in biroului acestuia, este distribuita pe Facebook. In fotografie demnitarii beau diverse bauturi alcoolice și fumeaza, iar maștile de protecție sunt lasate deoparte, pe masa, scrie libertatea.ro.

- O fotografie in care apare premierul Ludvic Orban cu tigara aprinsa in mana si mai multi ministri care au in mana pahare sau tigari este distribuita intens pe Facebook. Fotografia a fost facuta intr-unul dintre birourile de la Guvern, iar cele mai multe comentarii ale utilizatorilor sunt negative.