- Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, in plenul Camerei Deputatilor, la ”Ora prim-ministrului”, ca subiectul pentru care a fost invitat nu are legatura cu activitatea sa de sef al Guvernului, mentionand ca se incearca crearea unei legaturi ”inexistente” intre el si cercetarea unei institutii a statului.…

- Premierul Ludovic Orban este chemat lunea viitoare, in plenul Camerei Deputatilor, la "Ora prim-ministrului", pentru discutii pe tema achizitiilor de la Unifarm.Biroul permanent al Camerei Deputatilor a decis luni sa il cheme saptamana viitoare, la "Ora prim-ministrului", pe Ludovic Orban,…

- "#NESIMTIRE MAXIMA. Nesimtitul si sarlatanul arata cu degetul pe altii - ca sa acopere mizeria lui si a gastii lui de fripturisti! Tipic Lucovid Orban! Starea de Urgenta / Alerta a fost o batjocura la adresa romanilor / dar a fost si ramane paravanul pentru afacerile de miliarde si spagile de milioane…

- Liderul senatorilor PSD Radu Preda lanseaza o serie de atacuri la adresa ministrului Finanțelor Florin Cițu, caruia ii reproșeaza ca „da vina pe cine apuca pentru dezastrul pe care l-au generat toate masurile anapoda luate de propria lui guvernare”.„Hoțul striga hoții! Cițu, care a pus la…

- Premierul Ludovic Orban a onorat de buna-credința invitația in plenul Camerei Deputaților, din respect pentru instituția Parlamentului. Din pacate, acesta este populat de personaje precum Victor Ponta sau Marcel Ciolacu, care exploateaza in mod cinic orice situație dificila. Guvernul PNL nu are nimic…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, in plenul Camerei Deputatilor, la Ora prim ministrului, ca restrictiile de activitati in domeniul economic au fost determinate de riscul la adresa vietii si sanatatii oamenilor:Restrictiile de activitati in domeniul economic care au fost impuse de autoritati…

- Premierul Ludovic Orban participa luni, in plenul Camerei Deputatilor, la dezbaterea „Ora prim-ministrului”, pentru a prezenta masurile de relansare economica. Declarațiile premierului: In ceea ce privește restricțiile de activitați in domeniul economic au fost determinate de riscul la aadresa santatații…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a adresat o scrisoare liderilor tuturor partidelor parlamentare, solicitandu-le sprijin in vederea dezbaterii in procedura de urgenta a unui proiect de hotarare privind obligativitatea autoritatilor de a prezenta o informare asupra felului in care a fost gestionata…